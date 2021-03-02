Одну из улиц в Калининграде назовут в честь Юрия Савенко

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Одну из улиц в Калининграде планируют назвать в честь экс-мэра Юрия Савенко. Об этом сообщил глава города Андрей Кропоткин.

Во вторник на заседании комиссии по местному самоуправлению Кропоткин предложил внести изменения в Положение о порядке присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети. По его словам, сейчас необходимо, чтобы прошло 5 лет со дня смерти человека, чтобы в его честь назвать улицу или сквер.

«Я выступил с предложением, чтобы эти 5 лет убрать из Положения для почетных граждан города и области. Мы понимаем, что почетный гражданин – это уже человек, который внес свой вклад, или популяризовал наш город на уровне страны, мира. Ждать 5 лет я считаю необязательно», - сказал Андрей Кропоткин.

Он отметил, что не так давно ушли из жизни наши выдающиеся земляки – Алексей Архипович Леонов и Юрий Алексеевич Савенко.

«Есть предложения назвать сквер в районе пересечения улиц Леонова и Карла Маркса в честь А.А. Леонова. И одну из новых улиц в честь экс-мэра Калининграда», - добавил глава областного центра.

Напомним, бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался 31 июля 2019 года в возрасте 59-ти лет.