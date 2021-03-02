Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 100 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 14-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 72 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –6
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 2
Гвардейский городской округ – 2
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 2
Правдинский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 2
Светлогорский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ - 1
Славский городской округ – 3
Мамоновский городской округ –1
Неманский городской округ – 1
Янтарный городской округ - 1