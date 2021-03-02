Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 100 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 14-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 72 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –6

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 2

Гвардейский городской округ – 2

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 2

Правдинский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 2

Светлогорский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ - 1

Славский городской округ – 3

Мамоновский городской округ –1

Неманский городской округ – 1

Янтарный городской округ - 1