В Янтарном чиновников оштрафовали за игнорирование обращений граждан

В Янтарном к административной ответственности привлекли сотрудников администрации, нарушивших закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в администрацию поступило несколько обращений от местных жителей по жилищным и социальным вопросам. В ходе проверки было установлено, что ряд доводов, изложенных в заявлениях, чиновники оставили без рассмотрения, а также не дали письменные ответы по существу.

Светлогорская прокуратура возбудила административные дела на сотрудников администрации, виновных чиновников оштрафовали суммарно на 10 тысяч рублей.