Власти Калининграда выделили 3 млн рублей на обработку города от клещей и крыс

. Фото: Александр Подгорчук

Администрация Калининграда выделила 2 млн 960 тысяч рублей на акарицидную обработку и дератизацию города в 2021 году. Соответствующее сообщение о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликовано на портале госзакупок.

Всего в городе планируется обработать от клещей 468 гектаров, от крыс и мышей – 225 гектаров.

Для производства работ по акарицидной обработке и дератизации подрядчик должен использовать инсектициды и родентициды, разрешенные к применению в городских условиях при наличии на них сертификатов соответствия, а также инструкций и медицинских указаний по их применению.

Работы должны быть выполнены в два этапа до 30 октября.