В Калининграде разыскивают мужчину, платившего в магазинах чужой банковской картой

Злоумышленник, плативший в магазине чужой картой Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция разыскивает очередного злоумышленника, платившего в магазинах чужой банковской картой. Как сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Калининградской области, только 20 февраля мужчина отметился сразу в нескольких торговых точках. Для установления его личности в одном из магазинов изъяли записи камер видеонаблюдения.

- В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502 (дежурная часть), 554-607 (102 с мобильного), - добавляют в пресс-службе.