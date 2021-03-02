В Кафедральном соборе пойдет фестиваль «Баховские дни»

В Кафедральном соборе Калининграда с 21 по 31 марта пройдет традиционный музыкальный фестиваль «Баховские дни», приуроченный ко дню рождения Иоганна Себастьяна Баха. Как сообщает пресс-служба правительства области, на концерте открытия выступят всемирно известный музыкант Александр Князев, трубач-виртуоз Владислав Лаврик, московский скрипач Карэн Шахгалдян, Московский Ансамбль Современной Музыки и другие звезды.

- В большом зале Кафедрального собора прозвучат произведения Баха и Телемана. Их исполнят выпускник Московской консерватории, участник многих фестивалей, тенор Михаил Нор и титулярный органист Кафедрального собора Мансур Юсупов, - уточняет пресс-служба. - Продолжится фестиваль 26 марта концертом «Четыре гения. Друзья-соперники». В программе не только музыка Баха, но и Генделя, Вивальди в исполнении Сергея Полтавского (виола д’амур, Москва) и Маргариты Еськиной (орган, Москва).

В субботу 27 марта на концерте «Между ангелом и бесом» будут исполнены произведения Баха, Тартини, Джемминиани, Босси. На сцене собора выступит скрипач Карэна Шахгалдяна в сопровождении титулярного органиста Кафедрального собора Евгения Авраменко.

В воскресенье, 28 марта, Бах прозвучит в современной обработке. На сцену Кафедрального собора с программой «Jesus Christus, unser Heiland» выйдет Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ). Независимый профессиональный коллектив объединяет лучших российских музыкантов – экспертов в области современного исполнительского искусства.

В день закрытия фестиваля, 31 марта, свою программу «Господь моя радость» представят всемирно известный музыкант Александр Князев (орган) и трубач-виртуоз Владислав Лаврик.