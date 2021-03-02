В Озерском районе утонул любитель подледного лова

Сегодня, 2 марта на одном из водоемов в окрестностях поселка Красноярское Озерского района двое мужчин ловили рыбу. В процессе этого увлекательного занятия 65-летний житель Черняховска провалился под лед. Приятель ринулся на выручку, но не успел – бедняга ушел под воду. Его тело позже обнаружили водолазы МЧС, прибывшие на место трагедии .

- По факту произошедшего в Черняховском межрайонном следственном отделе регионального Управления СКР организована доследственная проверка, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с произошедшим региональное Управление СКР обращает внимание калининградцев на то, что в настоящее время в связи со сложившимся погодными условиями выход на лед водоемов категорически запрещен. Берегите себя и свою жизнь!