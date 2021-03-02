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В Калининграде осудили двоих египтян за незаконное пересечение госграницы

Граждане Египта пытались перебежать на территорию Польши из Багратионовского района
Иван МАРКОВ
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За пересечение границы египтяне получили почти по два года колонии

За пересечение границы египтяне получили почти по два года колонии

Фото: Иван МАРКОВ

За покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации осуждены двое граждан Арабской Республики Египет. Об этом во вторник 2 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

- Суд установил, что два иностранных гражданина заранее приготовили снаряжение из рюкзаков, продуктов питания, одежды, определили наиболее удобное место для пересечения границы на территории Багратионовского района и попытались пересечь границу, однако были задержаны силами пограничной службы ФСБ уже после преодоления инженерно-технических сооружений (забора из колючей проволоки), находясь приблизительно в 50 метрах от границы, - уточняет пресс-служба ведомства.

В итоге, суд согласился с позицией обвинения и назначил обоим иностранцам наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.