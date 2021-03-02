Багратионовский ландшафтный парк украсил скульптор-самоучка

Рыцари, созданные Исмаилжоном Фото: Правительство Калининградской области

В Багратионовске Калининградской области закончилась реконструкция ландшафтного парка «Война и Мир». Как сообщает пресс-служба правительства области, для создания фигур из арт-бетона местные власти пригласили 24-летнего калининградского скульптора Исмоилжона Кимсанбаева.

- С командой подрядчика он украсил территорию своими произведениями из арт-бетона: рыцарями, «городком», «Стоунхенджем», «каменной бабой», - поясняет пресс-служба. - Исмоил с детства увлечен лепкой и искусством. Мастера-наставники помогли ему освоить технологии работы с глиной, гипсом и мрамором.

Известно, что ранее мастер выполнял частные заказы по созданию водопадов, фонтанов и каминов.