В Калининградской области численность официальных безработных снизилась с начала года на 20%

В Калининградской области зафиксировано снижение безработицы. По крайней мере, такие данные во вторник 2 марта представил Центр занятости населения на совещании о состоянии регионального рынка труда. Как сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на Центр занятости, на 1 января 2021 года численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения, составляла почти 30,7 тысячи человек.

- Проводимые мероприятия уже дают свой результат, - добавляет пресс-служба. - В настоящее время наблюдается стабильная отрицательная динамика численности безработных. По состоянию на 26 февраля количество безработных снизилось по сравнению с началом года на 6,4 тысячи человек, то есть на 20% от начала года, и на 34,5% от максимального значения (37 057 человек) и составляло 24 102 человека. Уровень регистрируемой безработицы сократился до 4,5%.

Наилучшая динамика по снижению уровня безработицы, как добавляет Центр занятости, отмечена в Краснознаменском, Багратионовском, Озерском и Гурьевском городских округах.