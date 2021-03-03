В Черняховске сгорел «Фольксваген» вместе с гаражом

Во вторник 2 марта в Черняховске произошел пожар на улице Ленинградской. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:56.

- Сгорел автомобиль марки «Фольксваген», выгорел кирпичный гараж, пристроенный к двухэтажному кирпичному частному жилому дому, - сообщает подробности пресс-служба. - Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 8 человек и 2 единицы техники.

Человеческих жертв и пострадавших на пожаре не было.