Из Калининграда до Ульяновска можно будет добраться самолетом

С 2022-2023 года из Калининграда можно будет добраться самолетом до Ульяновска без пересадки. Новое направление было анонсировано 1 марта на расширенном заседании коллегии министерства транспорта Ульяновской области.

Власти региона сообщили, что «задачу развивать маршрутную сеть воздушных перевозок напрямую между региональными центрами страны, минуя Москву, поставил Президент России Владимир Путин в рамках Стратегии пространственного развития страны и плана реализации развития магистральной инфраструктуры».