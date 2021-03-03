Калининградских чиновников заставят отчитываться о криптовалютных активах

Калининградская областная Дума одобрила новый законопроект, предложенный прокурором Калининградской области. Суть его заключается в том, что госслужащие и граждане, претендующие на муниципальную и прочую госслужбу, будут обязаны предоставить уведомления о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах (в том числе и криптовалюте).

Закон будет распространяться на граждан:

- претендующих на замещение государственных должностей Калининградской области;

- претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Калининградской области;

- претендующих на замещение муниципальных должностей (за исключением должностей депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, избираемых на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава);

- претендующих на замещение должности главы местной администрации по контракту;

- государственных гражданских служащих Калининградской области, замещающих должности государственной гражданской службы Калининградской области не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом Губернатора Калининградской области от 09 марта 2010 года № 30, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы Калининградской области, предусмотренных этим перечнем.