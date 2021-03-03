В 2021 году социальный контракт подпишут 2 600 калининградцев

В 2021 году в Калининградской области планируется заключить социальный контракт с 2 600 гражданами на общую сумму более 265 миллионов рублей. Об этом 2 марта объявил губернатор Антон Алиханов на совещании о состоянии регионального рынка труда.

Напомним, что реализация этой программы послужит основанием для повышения уровня доходов малообеспеченных граждан, создания ими базы для стабильного заработка и выхода из числа малоимущих.

- Социальный контракт открывает новые возможности для желающих найти работу, начать деятельность в новой профессиональной среде, - пояснил глава региона. - Призываю глав администрации подключиться к этой работе. С середины марта мы должны на всех уровнях приступить к активной реализации мероприятий по заключению социальных контрактов, сопровождению граждан, его подписавших.