Калининградец заметил в Преголе утонувший автомобиль

Утопленное в Преголе авто Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Калининградец Денис Ница заметил в Преголе недалеко от берега утопленное авто. Фотографии неопознанной машины фиолетового цвета он выложил в среду 3 марта в сообществе автомобилистов Калининградской области. Снимок, судя по всему, был сделан с резиновой лодки во время рыбалки.

- Это старое русло Преголи, если идти от нового Берлинского моста в сторону острова, - указал местонахождение автомобиля Ница.

Проверить, есть ли внутри пассажиры, калининградец не смог, так как находился в лодке один и в зимней экипировке.