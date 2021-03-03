В Калининграде по проезжей части Эстакадного моста ходит лебедь

Лебедь на Эстакадном мосту Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде утром 3 марта на проезжей части Эстакадного моста был замечен лебедь. Фото безмятежно гуляющей птицы опубликовали в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Добровольный помощник ГИБДД, - пошутил один из подписчиков сообщества. - Следит, чтобы на рельсы не выезжали. Штраф - оторванный колпак.

Отметим, что в Калининграде утром в среду была еще и плохая видимость из-за плотного тумана, поэтому появление лебедя на дороге удвоило опасность.