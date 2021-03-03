Калининград вошел в десятку популярных городов для начала новой жизни

. Фото: Александр Подгорчук

Во время пандемии многие россияне стали задумываться о переезде в новые города, чтобы начать «всё с чистого листа». По данным сервиса бронирования жилья TVIL.RU, эта тенденция будет набирать популярность после снятия всех ограничений. Люди перестали боятся что-то менять в жизни, большинство перешли на удалёнку.

По этому случаю TVIL.RU определил, какие города пользуются популярностью для начала новой жизни.

Десять популярных городов для начала новой жизни:

- Краснодар, 28.75 %

- Санкт-Петербург, 18.75 %

- Севастополь, 13.75 %

- Москва, 11.88 %

- Калининград, 11.25 %

- Ростов-на-Дону, 4.38 %

- Казань, 3.75 %

- Тюмень, 3.13 %

- Новосибирск, 2.5 %

- Челябинск, 1.88 %