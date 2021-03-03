В Калининграде оштрафовали зарвавшихся коллекторов

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В Калининграде к административной ответственности привлекли и оштрафовали коллекторское агентство, которое нарушило законодательство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Коллекторы в течение полугода направляли одному из должников уведомления, в которых уверялось, что они могут провести осмотр имущества должника для его оценки и реализации в счет погашения долга. Также коллекторы уверяли, что мужчину могут завести уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Коллекторское агентство допустило нарушение федерального закона и ввело должника в заблуждение, поскольку не вправе совершать вышеперечисленные действия, чтобы вернуть просроченную задолженность», - отметили в пресс-службе судебных приставов.

Арбитражный суд оштрафовал наглых коллекторов на 50 тысяч рублей.

Если вы считаете, что коллекторы нарушают законодательство и ваши права, звоните в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по телефону: 8 (4012) 924-925.