В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в среду, 3 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Фрунзе 60, 68-72, 90-96, ул. 1812 года 61-67, 67а, 104-124, ул. Литовский вал 48-50, ул. Грига 2.

С 13.30 до 18.00 будут отключены другие группы домов по улицам ул. 1812 года 69 (д/сад № 94), 71-85, ул. Литовский вал 25, 29-37, 48-58, ул. Фрунзе 82-88, ул. Белокаменная 26 а;

До 13 часов без электричества останутся дома по ул. Суворова 52, 53-55, ул. Дзержинского 108-130, ул. Типографская 1-9, 2-12, ул. М-ра Козенкова 1-7, 2-22, 7а, 8а-8б, 11-11а, 11-25, ул. Черниговская 26-70, 39-57, ул. З. Космодемьянской 30-38, 29-47, 49-49а.

До 9 часов вечера света не будет на ул. М-ра Козенкова 1-7, 2-8, ул. Черниговская 26-60, 39-53, 55-57, 62-70, ул. Типографская 1-7, 2-6, ул. Дзержинского 108-114, 116-124.

С 13.30 до 18.00 планово отключат электричество на ул. Полоцкая 45, ул. Серпуховская 28 (лицей № 17), ул. Эльблонгская 1-11, 2-12.

До 12 часов воды не будет на ул. Батальная 11 (д/сад № 29), 13-45, 17а, 17б, 22-50, ул. Альпийская 21-39, пер. Альпийский 3-11, ул. Автомобильная 1-13, 2-12, ул. Серж. Щедина 2-26, 3-17.

На ул. Клиническая 25, 25а и Советский проспект 125 установят приборы учёта, воды в домах не будет с 10.00 до 15.00.