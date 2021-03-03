В мэрии Калининграда рассказали, каких змей можно держать в квартире

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Случаи, когда калининградцы обнаруживают змей в самых неожиданных местах, не так уж редки. Например, в июне 2017 года сетчатого питона нашли в туалете торгового центра на площади Василевского. Свежий пример - 10 февраля нынешнего года житель одной из квартир на улице Генерала Павлова обнаружил полоза у себя в ванной комнате.

- На основании постановления Правительства Российской Федерации № 795 «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию», держать у себя в квартире полозов не запрещено, в отличие, скажем, от кобр, мамб, гадюк или питонов длиной больше 4 метров, - уточнили в мэрии Калининграда.

Если в доме или на участке вы обнаружили змею, не нужно никакой самодеятельности – тут же звоните по номеру на 112 или 8 (4012) 59-64-00. На каждое сообщение о возможно опасных «соседях» и специалисты МКУ «ГО и ЧС» отреагируют очень оперативно.