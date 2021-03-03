Елена Дятлова: «Не думаю, что стоит гнать со сдачей улицы Рокоссовского»

Елена Дятлова во время осмотра улицы Рокоссовского Фото: Иван МАРКОВ

В среду 3 марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова прошла с инспекцией по улице Рокоссовского, которую подрядная организация «Мириам» должна была сдать еще в середине декабря. В ходе общения с директором фирмы выяснилось, что объект готов на 95%, однако к качеству работ у представителей мэрии нашлась масса претензий.

- Финальная дата сдачи улицы Рокоссовского очень зависит от подрядчика, - заявила журналистам по итогам встречи Дятлова. - Вы слышали наш сегодняшний разговор. Каждый день несдачи стоит подрядчику 8 852 рубля. У него уже 81 день просрочки. Нужно ли сейчас гнать? Считаю, что нет.

Елена Дятлова добавила, что не стоит быстро оплачивать объект, а нужно принимать качественно выполненные работы.

- Подрядчик сегодня из 68 миллионов получил 14. Все остальное он получит после положительного заключения. Закончим мы тогда, когда исправим все замечания. А когда точно, не могу вам сказать, - добавила глава. – Тут у нас еще 5 лет гарантии, поэтому взаимодействие с подрядной организацией у нас не закончится.