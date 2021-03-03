Калининградец украл у таксиста ключи от машины и 25 тысяч рублей

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который обокрал подвозившего его таксиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Левитана. 28-летний злоумышленник, приехав домой на такси, обманом заставил водителя выйти из машины. Пока мужчина отсутствовал, подозреваемый похитил из салона ключи от автомобиля и 25 тысяч рублей, после чего скрылся.

«Обнаружив пропажу, таксист обратился в полицию и сообщил прибывшим правоохранителям, что видел, как пассажир забегает в один из домов. Стражи порядка, выяснив приметы злоумышленника, вскоре установили его адрес местожительства и задержали его. В ходе досмотра у него были изъяты похищенные деньги», - рассказали в пресс-службе УМВД.

На вора завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.