Долги за отопление в Калининграде за месяц выросли на 107 млн рублей

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За месяц долги за отопление в Калининграде выросли на 107 млн рублей и по состоянию на 1 марта составляют 1 млрд 477 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Большая часть долга – 73% - это задолженность горожан за жилые помещения (1 млрд 77 млн рублей).

Предприятия и организации бюджетной сферы задолжали за тепло 90 млн рублей, арендаторы нежилых помещений – 244 млн рублей. Еще 64 млн должны за тепло управляющие организации и застройщики.

По данным городских властей, в прошлом месяце МП «Калининградтеплосеть» направило 102 претензии в адрес юридических лиц и физических лиц.