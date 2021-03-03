Пьяная калининградка пыталась задушить 11-летнего ребенка

В Нестерове на местную жительницу завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

35-летняя пьяная горожанка пришла в гости к подруге. Во время общения ей не понравилось поведение 11-летнего сына подруги м она стала его душить.

Хозяйка квартиры выхватила сына и позвонила в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские доставили пьяную женщину, которая не хотела покидать чужую квартиру в отдел полиции. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.