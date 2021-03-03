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Общество

Пьяная калининградка пыталась задушить 11-летнего ребенка

Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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В Нестерове на местную жительницу завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

35-летняя пьяная горожанка пришла в гости к подруге. Во время общения ей не понравилось поведение 11-летнего сына подруги м она стала его душить.

Хозяйка квартиры выхватила сына и позвонила в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские доставили пьяную женщину, которая не хотела покидать чужую квартиру в отдел полиции. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.