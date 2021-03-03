В Зеленоградском районе трехлетний ребенок утонул в декоративном пруду

Трагедия произошла в поселке Сокольники. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В минувший вторник, 2 марта произошла трагедия в садоводческом товариществе «Лагуна», что в поселке Сокольники Зеленоградского района. Там погиб трехлетний ребенок.

По предварительной информации, мама и бабушка оставили гулявшего во дворе частного дома мальчика на несколько минут без присмотра. А вскоре обнаружили его тело в пруду.

- По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом была незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель Управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Видимых повреждений на теле ребенка не обнаружено, предполагается, что несовершеннолетний утонул, однако точную причину его смерти назовут судебно-медицинские эксперты. Следователями тщательно устанавливаются все обстоятельства произошедшего.