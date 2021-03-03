За сутки в Калининградской области сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 2 марта, в ДТП пострадали три пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Два наезда на пешеходов зарегистрированы в Светловском городском округе. Утром на автодороге Калининград-Балтийск под колеса «Опеля» попал 29-летний мужчина, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.

Вечером на улице Советской на «зебре» сбили 55-летнего мужчину. Результате наезда пешеход получил телесные повреждения, водитель с места происшествия скрылся.

Третья авария произошла на улице Аксакова в Калининграде. Водитель «Ниссана» при выезде с парковки сбил 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда получила телесные повреждения.