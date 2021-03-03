Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 87 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 31 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –9

Пионерский городской округ – 4

Балтийский городской округ - 5

Гвардейский городской округ – 2

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 5

Правдинский городской округ - 4

Светловский городской округ – 7

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ - 2

Славский городской округ – 5

Советский городской округ – 2

Мамоновский городской округ –3

Неманский городской округ – 1

Черняховский городской округ - 3