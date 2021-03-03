Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 87 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 31 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –9
Пионерский городской округ – 4
Балтийский городской округ - 5
Гвардейский городской округ – 2
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 5
Правдинский городской округ - 4
Светловский городской округ – 7
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ - 2
Славский городской округ – 5
Советский городской округ – 2
Мамоновский городской округ –3
Неманский городской округ – 1
Черняховский городской округ - 3