Калининград вошел в топ-5 направлений у москвичей для путешествия весной и летом

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Сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда путешественники из Москвы наиболее активно бронируют билеты на весну и лето. Были проанализированы билеты, оформленные к 20 февраля, с вылетами с 1 марта по 31 августа.

Больше всего перелетов запланировано в Симферополь, хотя доля этого направления сократилась с 36% до 28%. Средний чек сопоставим с прошлогодним и составляет 5 875 рублей за билет в одну сторону.

На втором месте по спросу находится Сочи, доля направления подросла с 15% до 20%. Средний чек за перелет в Сочи из Москвы пока на 15% ниже, чем год назад, и равен 4 759 рублям.

Замыкает тройку популярных авианаправлений на весну и лето Анапа. Доля направления составляет 7% (год назад было 5%). Средний чек на 18% ниже, чем в 2020 году: за перелет в одну сторону платят в среднем 5 557 рублей.

Также в десятку востребованных направлений на весну и лето входят Минеральные Воды, Калининград, Геленджик, Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Махачкала.