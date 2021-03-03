Мэрия Калининграда попросит еще 50 миллионов рублей на ямочный ремонт

На ремонт дорог снова не хватает заложенных в бюджете денег Фото: Иван МАРКОВ

В среду 3 марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова снова вернулась к вопросу зимних разрушений дорог.

- Наверное, мне было бы неправильно говорить, что этого факта не существует, - заявила она. - Если бы я вам заявила обратное – это было бы неправильно. Да, у нас была непростая зима, у нас были морозы, и у меня есть вопросы к качеству сегодняшних дорог.

В понедельник глава дала поручение своим подчиненным представить полную картину зимних разрушений дорог. В среду она уже уточнила, что поручение это состоит из двух частей.

- Первое – выехать по объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот выезд у нас будет организован с общественниками в середине марта. По тем объектам, где мы знаем, что есть гарантия, будет два выезда. Сначала нужно зафиксировать, что сделано, и потом через два месяца посмотреть на исправленные замечания, чтобы полностью принять. Второе – это дорожные объекты, которые не находятся на гарантии. Я буду просить депутатов, чтобы в поправках к бюджету, которые у нас будут в марте, нам выделили дополнительные средства на ямочный ремонт.

Дятлова добавила, что попросила к 200 имеющимся миллионам рублей, заложенным на ремонт, добавить еще 50.