4 медика, 3 педагога: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 87 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 79 случаев ОРВИ, 2 случая пневмонии и 6 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 19 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- сотрудник транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 5 работников с/х предприятий;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 19 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребёнка двух лет;

- 2 студента (колледж сервиса и туризма, БФУ);

- 3 учащихся (Школы Славянская, Храбровская, Мамоновская);

- воспитанник д/с 48 Калининград;

- 9 неработающих.