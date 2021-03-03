4 медика, 3 педагога: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 87 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 79 случаев ОРВИ, 2 случая пневмонии и 6 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 19 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- сотрудник транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 5 работников с/х предприятий;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 19 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребёнка двух лет;
- 2 студента (колледж сервиса и туризма, БФУ);
- 3 учащихся (Школы Славянская, Храбровская, Мамоновская);
- воспитанник д/с 48 Калининград;
- 9 неработающих.