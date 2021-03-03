Автоинспекторы задержали водителя, сбившего пешехода в Светлом

В Светлом инспекторы ГИБДД разыскали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наезд произошел на улице Советской. Водитель «Ауди» сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» и скрылся.

В ходе розыскных мероприятий автоинспекторы установили личность водителя и задержали его по месту жительства. 40-летний водитель находился в нетрезвом состоянии и пояснил, что испугался, поэтому скрылся с места ДТП. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.