Елена Дятлова назвала самые страшные улицы Калининграда

Асфальт на некоторых улицах Калининграда сошел со снегом, а где-то он вообще не появлялся Фото: Иван МАРКОВ

В среду журналисты спросили у главы администрации Елены Дятловой, на каких улицах ей встретилось больше всего ям.

- Я читаю интернет и вижу их везде. Я вижу провалы, которые есть. Я ведь хожу по тем же дорогам, что и вы. Я вижу город точно так же из окна своего кабинета. Я пока не жалуюсь на зрение. Может, с возрастом вблизи я буду видеть хуже, но дальнозоркость-то никуда не денется. Из окна своего кабинета я вижу стертую разметку на пешеходных переходах и пробку, которая стоит на площади Победы. Если я иду в магазин и наступаю в лужи, то с этим сталкивается каждый житель. Одновременно и сразу все сделать невозможно.

- Ну а все-таки, на каких улицах вы видели самые большие ямы, - перебили журналисты.

- В поселке Прибрежный есть улица Бабушкина… А вообще у нас есть дороги, где мы имеем сетку трещин и разрушения. Самые страшные дороги у нас те, где нет сегодня асфальтового покрытия, где грунтовки с вкраплениями асфальта. Такого рода жалоб у нас очень много. Или проедьте по улице 1-й Большой Окружной, там же нет асфальта!