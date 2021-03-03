Елена Дятлова о ремонте улицы Ломоносова: «Проект реконструкции у нас есть, но он не понравится жителям»

Ремонт улицы Ломоносова пока откладывается на неопределенный срок Фото: Иван МАРКОВ

Улица Ломоносова в Калининграде – одна из тех городских дорог, где, по выражению главы администрации Елены Дятловой, асфальт сошел вместе со снегом. Местами нам образовалась сильная колейность, и часть дорожного покрытия выдавило на тротуар. В итоге, по обеим сторонам улицы (особенно ближе к Советскому проспекту) тянутся длинные боровки асфальта. Однако отремонтировать улицу, как выяснилось, невозможно, так как готовый проект реконструкции очень не понравится жителям.

- По улице Ломоносова у нас отдельная история, мы к ней пока не подступаемся, потому что когда-то в городе Калининграде был сделан проект ее реконструкции с обустройством тротуаров, - пояснила в среду 3 марта Елена Дятлова. - Он был нарисован на бумаге, и на бумаге было все хорошо. Но для его реализации нужно было сделать изъятие земельных участков, чтобы построить тротуар. Это массовое изъятие. Коллеги-дорожники сказали, что мы так изымать не будем. Конечно, строить нужно красиво, но проект плохо реализуемый. Мы будем делать все в границах красных линий, и переделаем все под реальную ситуацию. В общем, по улице Ломоносова нет сегодня проекта, который можно профинансировать. Его не существует. Делать ремонт сейчас, не вызвав полного отторжения у проживающих там калининградцев, мы не можем.