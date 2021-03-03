Калининградские приставы взыскали 112 млн рублей долга с судоходной компании

Зарегистрированная на территории Калининградской области судоходная компания возместила ущерб, причиненный окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов в Светлом в конце февраля 2021 года. Судоходная компания оставила аварийное судно в акватории Каспийского моря. В результате некорректная утилизация нанесла вред окружающей среде, который оценили в 112,7 млн рублей.

Представитель организации-должника пришел на прием к приставам, где ему рассказали о перспективе ареста счетов и даже судов. После этого компания погасила долг в полном объеме. 112,76 млн рублей уже поступили в консолидированный бюджет.