Организаторы праймериз «Единой России» гарантируют прозрачность и безопасность

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«Единая Россия» приступила к отбору кандидатов в избирательные списки перед выборами в Государственную думу. Возможность поучаствовать в голосовании появилась у каждого совершеннолетнего жителя страны.

Как сообщает nashgorod.ru, глава «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал данную модель праймериз на встрече с секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком и считает проведение предварительных выборов залогом максимальной открытости процесса.

- Предварительные выборы дадут возможность обозначить приоритеты и пожелания. К такой процедуре избиратели уже привыкли и считают ее необходимой, - заявил председатель «Единой России».

Кандидаты смогут пройти регистрацию с середины марта до конца апреля. Само голосование будет проводиться с 24 по 30 мая в режиме реального времени - избирателям нужно лишь подтвердить свою личность через сайт госуслуг. По словам Андрея Турчака, организаторы гарантируют необходимую прозрачность процесса и обеспечат его полную безопасность.

Секретарь генсовета партии подчеркнул: предварительное голосование позволит отобрать самых сильных кандидатов, которые полностью готовы к политической конкуренции. В регионах эта позиция нашла поддержку.

- Процедура проведения предварительного голосования благодаря ее открытости поможет выявить ярких, креативных лидеров общественного мнения и укрепить имидж «Единой России», - уверен секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.- Партия всегда была и будет открыта для новых идей и новых лиц. Уверен, что все участники предварительного голосования смогут с достоинством проявить себя и найти поддержку среди жителей Калининградской области. Напомню, что в самом западном регионе Российской Федерации в этом году пройдут выборы в Госдуму, региональный парламент, административный центр и окружные советы депутатов в шести муниципалитетах. Желаю всем участникам удачи, выдержки и успехов!

По информации сайта ER.ru, состав кандидатов обновится на 50%. Победители праймериз станут претендентами на места в нижней палате парламента.