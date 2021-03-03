Калининградцу грозит 4 года колонии за незаконный спил 56 деревьев

В Калининграде на индивидуального предпринимателя завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 38-летний мужчина по договору вырубал деревья на Московском проспекте. Однако при зачистке местности он вышел за границы разрешенной территории и незаконно выкорчевал 56 деревьев.

«Нарушение было обнаружено сотрудниками администрации. В полицию был предоставлен ортофотоплан, подтверждающий точное количество имеющихся на участке срубленных берез и осин. Сумма причиненного ущерба составила 252 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Теперь злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.