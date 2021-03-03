В четверг в Калининграде ожидаются снег и гроза

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К Калининградской области вновь подходит атлантический циклон. В полной мере влияние атмосферное вихря мы должны ощутить в четверг, 4 марта.

По прогнозу портала gismeteo.ru, температура воздуха в Калининграде не превысит +2 градусов. Ожидается мокрый снег, который будет сопровождаться... грозой. Раскаты грома мы можем услышать в первой половине дня.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - в диапазоне 756-758 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу температура опустится до -2..-3 градусов.