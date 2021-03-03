В Калининграде в марте завершается бесплатное обследование женщин на вирус папилломы человека

В марте еще можно пройти обследование на вирус папилломы человека бесплатно. Фото: Олег УКЛАДОВ

4 марта 2021 года объявлен Всемирным днем борьбы с ВПЧ - вирусом папилломы человека. Россия включена в список официальных партнеров Международного общества по ВПЧ по проведению Всемирного дня для борьбы с ВПЧ.

С 2020 года на территории Калининградской области реализуется пилотный проект комбинированного скрининга рака шейки матки женщин 1972-1991 годов рождения.

- Проект завершается в марте 2021 года, - напоминают в женских консультациях Калининграда. - Для исследования необходимо при себе иметь паспорт и страховой полис ОМС. Исследование проводится бесплатно!

Записаться можно по телефонам call-центра женских консультаций:

- ЖК Центрального района: ул. Чекистов, 47А, тел. 99-41-44;

- ЖК Центрального района: ул. Тенистая аллея, 17-19, тел. 21-65-05;

- ЖК Ленинградского района: ул.Пионерская, 1/7, тел. 99-42-66.

Врачи напоминают: рак шейки матки, занимая 2 место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы, лидирует среди причин смертности от рака у женщин в возрасте 35-40 лет.