В Зеленоградске наполовину смонтировали колесо обозрения

После сборки аттракциона все механизмы должны пройти испытания. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Зеленоградска внимательно наблюдают за тем, как в их городе идет монтаж колеса обозрения.

- Есть 0, 5! – несколько часов назад подписали фотографию собранного наполовину аттракциона в группе «Подслушано Зеленоградск» во «ВКонтакте».

Судя по комментариям, далеко не все горожане рады появлению такой забавы.

- Жду не дождусь осенних ветров, чтоб проводить эту дуру в море, - не удержался участник группы Александр.

- Жду не дождусь лета, чтобы покататься, - возразила явно ему Елена.

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что колесо обозрения заработает к 1 мая.

После сборки начнется испытание аттракциона.