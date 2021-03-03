В правительстве рассказали, как решается проблема с очередями грузовиков на российско-литовской границе

Переход "Дубки" к работе готов! Фото: Правительство Калининградской области

По информации Калининградской областной таможни, в период с 25 февраля по 3 марта через таможенные посты региона, расположенные на российско-литовском и российско-польском участках границы, на въезд в область проследовало 2 400 грузовых транспортных средств, на выезд из области– 2 585.

- Основная нагрузка по пропуску грузовиков традиционно приходится на таможенный пост «Чернышевское» (российско-литовский участок границы), - говорится в отчете ведомства. - Через него за указанный период проследовало на въезд в область 1 135 транспортных средств, на выезд – 1 309. При расчетной пропускной способности поста (150 грузовиков в сутки в одну сторону) должностные лица оформляют грузовые автомобили с превышением нормы.

При этом министр-руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова подчеркнула, что с учетом обстановки на пункте пропуска в Чернышевском организовано оперативное взаимодействие с таможней и погрануправлением ФСБ на российской стороне.

- Правительство области также обратилось в Посольство Российской Федерации в Вильнюсе для того, чтобы наши коллеги при возникновении внештатных ситуаций подключились к их решению, – сказала руководитель агентства.

Алла Иванова отметила, что «отчасти такая ситуация сложилась из-за того, что до сих пор литовской стороной откладывается открытие движения на новом пункте пропуска «Дубки-Рамбинас».

- При работе этого пункта транспортные потоки могли быть переориентированы и очереди существенно сократились бы, ускорилась бы и доставка грузов, снизилась нагрузка на водителей большегрузов. Отмечу, что с нашей стороны автомобильный пункт пропуска готов к работе, мы ждем только литовских коллег, - цитирует Иванову пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в феврале неоднократно поступали сообщения о больших очередях из грузовиков на границе с Литвой.