В БСМП заработал новый компьютерный томограф

На новом томографе медики готовы в день проводить до 40 исследований. Фото: Правительство Калининградской области

Новый 64-срезовый компьютерный томограф в больнице скорой медицинской помощи Калининграда появился в январе этого года. После установки аппарат работал в тестовом режиме, а с 3 марта исследования выполняются в полном объеме. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Главные характеристики:

- Компьютерный томограф оснащен современным программным обеспечением, которое позволяет интерпретировать изображения на высоком профессиональном уровне (например, при пневмониях можно определить мельчайшие подробности рассматриваемых участков легких больного с автоматическим подсчетом процента их поражения).

- Пропускная способность оборудования – 30-40 человек за рабочий день.

- Томография проводится в течение 3-4 минут.

Отмечается, что принимать пациентов на исследования будут семь врачей-рентгенологов и десять рентген-лаборантов.

В настоящее время в БСМП работают два КТ и один МРТ.