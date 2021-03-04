Калининградские власти сообщили, в каком муниципалитете идеально кормят школьников

Редкий случай - в школах довольны организацией питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2021 года в администрацию Гурьевского городского округа не поступило ни одного негативного отзыва на качество бесплатных завтраков и обедов в местных школах. Об этом сообщают в региональном министерстве образования. - Сотрудники муниципального управления образования связывают это с тем, что каждое обращение ранее прорабатывалось индивидуально, осуществлялись выезды в образовательные организации, проводились встречи с мамами и папами учащихся, обедающих в школьных столовых. Был усилен родительский контроль за качеством питания. Итоги проверок обсуждались на собраниях в классах, - разъяснили в ведомстве. В школах Гурьевского городского округа учащиеся первой смены обеспечены завтраком во вторую или третью перемены. Меню состоит из горячего блюда и напитка, добавляются ягоды, фрукты и овощи. Те, кто учатся во вторую смену, получают обед, в который входит закуска (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. Примечательно, что в школах следят за тем, чтобы блюда не повторялись.

- Блюда в течение одного дня и двух последующих повторно не включаются в рацион, - отметили в минобре.

В школах разработаны также и индивидуальные меню.