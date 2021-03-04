Надо меньше пить: в Краснознаменске мужчина добился в суде восстановления отцовства

Чтобы вернуть сына, мужчине понадобилось шесть лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснознаменский районный суд удовлетворил требования истца о восстановлении его в родительских правах в отношении 9-летнего сына. Об этом сообщает Калининградская областная прокуратура.

- В суде установлено, что в 2015 году отец и мать были лишены родительских прав и ребенку назначен опекун, - рассказали в прокуратуре. - На момент лишения родительских прав истец злоупотреблял алкогольными напитками, отрицательно характеризовался, не работал, воспитанием сына не занимался.

После случившегося мужчина взял себя в руки и многое изменил для того, чтобы вернуть сына.

- Отец официально трудоустроился, прекратил употреблять алкогольные напитки, получил водительское удостоверение, с согласия органа опеки стал осуществлять общение с несовершеннолетним сыном, интересоваться его жизнью и заниматься его воспитанием, - было отмечено в суде. - Оказывает материальную и моральную поддержку сыну.

Решение суда пока не вступило в законную силу.