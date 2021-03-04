В Калининграде 68-летняя женщина стала жертвой мошенников в третий раз

В Калининграде мошенники терроризируют пенсионерку уже год. И каждый раз женщина верит словам, переводит аферистам сотни тысяч. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция разыскивает телефонных мошенников, которые обманули пожилую калининградку на 620 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- Такую сумму 68-летняя женщина перевела на счета злоумышленников через банкоматы в торговых центрах под предлогом их сохранности, - рассказали в полиции. - Аферист позвонил потерпевшей на мобильный телефон и представился полицейским. Злоумышленник потребовал от жертвы неукоснительно выполнить инструкции сотрудника банка, который должен будет с ней связаться в ближайшее время. Якобы зафиксирована попытка несанкционированного доступа к ее банковскому счету и необходимо спрятать деньги на «безопасные» ячейки.

В полиции отметили: звонивший подделал номер своего телефона посредством различных сервисов IP-телефонии.

- Когда калининградке позвонил напарник мошенника и представился сотрудником банка, женщина выполнила все его указания, - сообщили детали преступления правоохранители. - Она обналичила средства и через банкоматы в торговых центрах перевела их на указанные аферистом счета и мобильные телефоны. Обман длился несколько дней. Мошенники звонили ей до тех пор, пока не опустошили все вклады.

В полиции сообщают также, что эта женщина уже в третий раз стала жертвой телефонных мошенников.

В июле 2020 года калининградка похожим образом лишилась 400 тысяч рублей. В декабре 2020 года телефонные мошенники вновь связались с женщиной и выманили у нее еще 400 тысяч.

- Как призналась сама потерпевшая, она знала о том, как действуют телефонные мошенники, полицейские неоднократно проводили с ней профилактические беседы, предупреждали ее ни в коем случае ни под какими предлогами не переводить никому деньги. Однако, несмотря на это женщина три раза подряд подверглась телефонному «гипнозу», ответив на телефонные звонки неизвестных, - рассказали в региональном УМВД .

В настоящее время возбуждены уголовные дела.