В Гусеве проходит первенство России по шорт-треку

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В физкультурно-оздоровительном комплексе в Гусеве стартовало первенство России по шорт-треку среди юниоров. На базе ледовой арены выступают соревнуются представители свыше 15-ти регионов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Это второй по значимости турнир в стране после взрослого чемпионата России. Здесь выступает ближайший резерв национальной сборной, и кто-то из этих ребят сможет в перспективе пополнить состав отечественной олимпийской дружины. Поэтому нами соблюдаются максимальные меры безопасности по существующим рекомендациям Роспотребнадзора и Министерства спорта России, и командам предоставлено все необходимое для демонстрации максимальных результатов на этой арене», – сказал председатель технического комитета по шорт-треку Союза конькобежцев России Сергей Бойцов.

Калининградскую область на этом турнире представляет сборная областной федерации и спортивной школы по зимним видам спорта в составе семи человек. Первенство, отметим, проводится по отдельным дистанциям среди конькобежцев не старше 19 лет. Победители определяются каждый день.

В первую из трех соревновательных сессий определялись призеры в забегах на 1 500 и 3 000 метров. В среду, 4 марта, участники определят лучших в забегах на 500 метров и в соперничестве эстафетных команд. А в четверг, 5 марта, выявят быстрейших на километровой дистанции.