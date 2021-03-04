В Калининграде приставы арестовали 10 автомобилей должников

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининградской области прошел совместный рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД, в ходе которого было арестовано 10 автомобилей должников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Общая стоимость арестованного имущества составила более 2 млн рублей.

«Маршрут перемещения должников судебные приставы отслеживали с помощью «Безопасного города». Владельцы арестованных автомобилей имеют задолженности по кредитам, налогам, коммунальным платежам и административным штрафам в размере от 11 до 650 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Теперь у должников есть десять дней на погашение задолженности. В противном случае имущество будет оценено и передано на реализацию.