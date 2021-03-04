Калининградец забил до смерти приятеля, которого заподозрил в краже телефона

В Калининграде осудили местного жителя, который до смерти избил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В октябре 2019 года 29-летний мужчина выпивал со своим 47-летним знакомым. Проснувшись, горожанин обнаружил пропажу своего телефона.

«Решив, что старший товарищ причастен к пропаже его вещей, мужчина пришел к нему в квартиру по улице Аральской в Калининграде, где жестоко избил его, нанеся не менее 45 ударов кулаками в область лица и груди, после чего отправился домой. Мужчина же от полученной закрытой черепно-мозговой травмы скончался», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Центральный районный суд Калининграда приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.