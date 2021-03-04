Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 95 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 43 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –2
Нестеровский городской округ - 2
Пионерский городской округ – 2
Гвардейский городской округ – 1
Полесский городской округ - 5
Гурьевский городской округ – 7
Светловский городской округ – 6
Зеленоградский городской округ – 3
Светлогорский городской округ – 2
Славский городской округ – 1
Советский городской округ – 15
Краснознаменский городской округ –1
Неманский городской округ – 3
Черняховский городской округ - 2