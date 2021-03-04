Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 95 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 43 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –2

Нестеровский городской округ - 2

Пионерский городской округ – 2

Гвардейский городской округ – 1

Полесский городской округ - 5

Гурьевский городской округ – 7

Светловский городской округ – 6

Зеленоградский городской округ – 3

Светлогорский городской округ – 2

Славский городской округ – 1

Советский городской округ – 15

Краснознаменский городской округ –1

Неманский городской округ – 3

Черняховский городской округ - 2