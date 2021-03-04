На границе в Безледах задержали пьяного калининградского дальнобойщика

. Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы

В пункте пропуска в Безледах задержали пьяного дальнобойщика из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

При проверке документов у 52-летнего водителя сотрудники пограничного поста почувствовали запах алкоголя. Мужчину «продули» на алкотестере, в выдыхаемом воздухе содержалось 0,8 промилле алкоголя.

Водитель признался, что два назад выпил 300 гр. водки, а накануне вечером – «всего лишь литр пива».

Пьяного дальнобойщика задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.