46 пенсионеров, 4 медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 79 случаев ОРВИ, 11 случаев пневмоний и 5 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 46 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 студента (Колледж предпринимательства, РАНХиГС);

- 2 учащихся (Лицей 10 Советск, Школа 8 Приморска);

- 10 неработающих.