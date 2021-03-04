46 пенсионеров, 4 медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 79 случаев ОРВИ, 11 случаев пневмоний и 5 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 46 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 студента (Колледж предпринимательства, РАНХиГС);
- 2 учащихся (Лицей 10 Советск, Школа 8 Приморска);
- 10 неработающих.